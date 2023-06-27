Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi takımdan ayrılacak oyuncular netleşmeye başladı.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: İspanyollar duyurdu! Kartal'a Montero müjdesi
SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Siyah-beyazlılarda bir türlü beklenen katkıyı sağlayamayan Francisco Montero konusunda sürpriz gelişmeler yaşandı. 24 yaşındaki oyuncu için İspanyol basınından dikkat çeken bir haber geldi. İşte son detaylar... BJK SPOR HABERLERİ
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 27.06.2023- 09:57
Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi takımdan ayrılacak oyuncular netleşmeye başladı.
Siyah-beyazlılara veda edecek isimler arasında Francisco Montero'nun da adı geçiyor.
İspanyol basınında çıkan habere göre Montero'yu İspanya 2. Lig ekiplerinden Real Valladolid istiyor.