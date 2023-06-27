Beşiktaş'ta satış listesinde yer alan futbolculardan Jackson Muleka'ya Arap kulüplerinin ilgisi sürüyor.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Muleka'ya talip çıktı! Yapılan teklif...
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Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 27.06.2023- 16:27
Hürriyet'te yer alan habere göre bugüne dek Körfez ülkelerinden çok sayıda teklif alan Demokratik Kongolu forvet oyuncusu için son olarak Katar'ın Al Rayyan Kulübü devreye girdi.
Yaklaşık bir haftadır süren görüşmelerde Al Rayyan, 23 yaşındaki Muleka için siyah beyazlılara 3.5 milyon euro önerdi.