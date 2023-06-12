TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta Nathan Redmond çıkmazı! Menajeri...
Beşiktaş'ta Nathan Redmond ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. İngiliz futbolcu siyah beyazlılarda kalmak istiyor. Ancak transferde menajeri ve Redmond'un eşi gibi iki kritik eşik bulunuyor. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Sezonun son haftaları yaklaşırken yükselttiği formuyla herkesi kendine hayran bırakan Nathan Redmond konusu tam bir bilmeceye döndü. Fotomaç'ın haberine göre Beşiktaş, kiralık sözleşmesi biten ve bonservisi elinde olan oyuncuyu takımda tutmak isterken, Redmond'un eşinin İngiltere'ye dönmek istediği iddia ediliyor. Beşiktaş'ın takımda tutmak istediği İngiliz kanat oyuncusuun durumuyla ilgili olarak, oyuncunun menajeri Simon Bayliff, Sports Digitale'e konuştu. Simon Bayliff açıklamasında, "Premier League'den üç, Beşiktaş'tan da bir teklif var. Redmond, hepsini göz önünde bulundurarak tatile gitti. İstanbul'da geçirdiği zamanı ve Beşiktaş'ta oynamayı çok seviyordu. Yakında kararını verecek" ifadelerini kullandı. Redmond bu sezon siyah beyazlı formayla 28 karşılaşmada 6 gol, 6 asist üretti.