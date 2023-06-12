TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta Nathan Redmond çıkmazı! Menajeri...

Beşiktaş'ta Nathan Redmond ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. İngiliz futbolcu siyah beyazlılarda kalmak istiyor. Ancak transferde menajeri ve Redmond'un eşi gibi iki kritik eşik bulunuyor. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 12.06.2023- 06:40