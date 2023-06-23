Teknik direktör Şenol Güneş'in göreve gelmesiyle iyi bir hava yakalayan Beşiktaş, Romain Saiss'in ayrılma ihtimali nedeniyle savunmasını kuvvetlendirmek istiyor.
Beşiktaş stoperini Güney Amerika'da buldu!
SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Siyah-beyazlılarda transfere dair sürpriz gelişmeler ortaya çıktı. Yönetim Romain Saiss'ın ayırılma ihtimaline karşılık gündemine aldığı yıldızın kulübünden yanıt geldi. İşte son detaylar... BJK SPOR HABERLERİ
Teknik direktör Şenol Güneş'in göreve gelmesiyle iyi bir hava yakalayan Beşiktaş, Romain Saiss'in ayrılma ihtimali nedeniyle savunmasını kuvvetlendirmek istiyor.
Bu çerçevede siyah beyazlılar, Botafogo'nun stoperi Adryelson'u takımından resmen istedi. Brezilya basınından Sabah Gazetesi'nin Globo'dan derlediği haberine göre; Kartal, 4 milyon Euro teklifte bulundu.
Fakat Brezilya ekibi, bu öneriyi geri çevirip rakamın yükseltilmesini istedi.