Beşiktaş'ın teklifini ilettiği belirtilirken, Sambacı'ya talip olan diğer kulüplerin henüz bir girişimde bulunmadığı bildirildi. Adryelson, bu sezon 30 maça çıkarken 3 gol atma başarısı gösterdi. Brezilyalı stoperin 3 milyon Euro piyasa değeri bulunuyor.