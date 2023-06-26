Geçtiğimiz günlerde Beşiktaş'la ilgili konuşan ve Şenol Güneş'in istemesi durumunda tekrar siyah beyazlı formayı giyebileceğini söyleyen Ricardo Quaresma için yeşil ışık yandı.
TRANSFER HABERLERİ - Geri mi dönüyor? Beşiktaş ve Ricardo Quaresma...
SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Siyah-beyazlılarda gelecek sezon mutlak hedef şampiyonluk olarak belirlenirken ortaya sürpriz bir iddia atıldı. Beşiktaş taraftarının sevgilisi olan Ricardo Quaresma'nın geri dönebileceği haberleri kulislerde gezmeye başladı. İşte o detay... BJK SPOR HABERLERİ
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 26.06.2023- 08:00
Başkan Ahmet Nur Çebi ve yardımcılarının, usta hocayla yaptığı görüşmede "Hem takımı ateşlemesi hem de tecrübesini kullanması yönünden yararlı olabilir.
Fotomaç'ta yer alan haberde "Ne dersin hocam" diye sordukları, Güneş'in de Atiba'yı örnek göstererek "Neden olmasın" yanıtı verdiği kaydedildi.