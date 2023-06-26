TARAFTARI ÇOK ÖZLEDİ

Q7, Beşiktaş taraftarını çok özlediğini de söylemişti. 39 yaşındaki yıldız "Türkiye'den ayrılsam da Beşiktaş taraftarları ile hala iletişim içindeyim. Sosyal medyada en çok Beşiktaşlılar ile görüşüyorum" ifadelerini kullanmıştı.