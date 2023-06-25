İtalyan gazeteci açıkladı! Beşiktaş o isme resmi teklif yaptı

İtalyan gazeteci açıkladı! Beşiktaş o isme resmi teklif yaptı

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Siyah-beyazlılarda transferde oldukça hareketli dakikalar yaşanıyor. Yeni sezon öncesi Romain Saiss konusundaki belirsizlik devam ederken o bölgeye birden çok aday yazıldı. İtalyan gazetesi ise Beşiktaş'ın resmi teklif yaptığı ismi duyurdu. İşte son detaylar... BJK SPOR HABERLERİ

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 25.06.2023- 19:12