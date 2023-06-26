Transfer çalışmalarına devam ederken, ciddi mesafe alınan isimlerinde başında Daler Kuzyaev geliyor.
Beşiktaş'a Rus orta saha! Transfer...
SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Siyah-beyazlılarda yaz transfer dönemi oldukça hareketli geçecek gibi duruyor. Yönetim orta saha için temaslara başlarken listenin ilk sırasında Rus yıldız var. Şenol Güneş'in de onay verdiği isim için girişimler başlayacak. BJK SPOR HABERLERİ
Zenit ile sözleşme biten 30 yaşındaki oyuncuyla pazarlıklar sürüyor.
Fotomaç'ta yer alan haberde Şenol Güneş, Zenit formasıyla geçen sezon 35 resmi maçta 5 gol, 7 asist yapan oyuncu ile ilgili pozitif rapor verdi.