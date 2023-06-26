Beşiktaş'a Rus orta saha! Transfer...

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Siyah-beyazlılarda yaz transfer dönemi oldukça hareketli geçecek gibi duruyor. Yönetim orta saha için temaslara başlarken listenin ilk sırasında Rus yıldız var. Şenol Güneş'in de onay verdiği isim için girişimler başlayacak. BJK SPOR HABERLERİ

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 26.06.2023- 08:00 Güncelleme Tarihi: 26.06.2023- 08:00