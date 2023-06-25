Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, ilk takviyeyi forvete yapmaya hazırlanıyor. Fotomaç'ın haberine göre Cenk Tosun'un sakatlığı sebebiyle Konferans Ligi elemelerinde oynatacağı bir isim arayan siyah beyazlılar, Leicester City forması giyen Kelechi Iheanacho'yu kadrosuna katmak için harekete geçti.
TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'a Nijeryalı golcü! Teklif yapıldı
Transfer çalışmalarını yoğun şekilde sürdüren Beşiktaş, forvet hattını güçlendirmek istiyor. Cenk Tosun'un sakatlığı ile transfer harekatını hızlandıran siyah-beyazlılar, aradığı golcüyü İngiltere'de buldu. İşte Kartal'ın ilgilendiği Nijeryalı yıldız... | Beşiktaş haberleri
Nijeryalı forvet, Leicester City'nin küme düşmüş olması sebebiyle ayrılmak istiyor. Beşiktaş'la ismi daha önce de anılan Iheanacho bu defa siyah beyazlı formaya daha yakın görünüyor.
İLK TEKLİF YAPILDI
Santrfor olarak görev yapan Iheanacho'nun sözleşmesinin önümüzdeki sezon sonunda bitecek olması da siyah beyazlılara yarıyor.