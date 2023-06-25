TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'a İspanyol maestro! 4 milyon Euro teklif edildi

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Siyah beyazlı yönetim, teknik direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda 10 numara arayışına geçmişti. Birçok oyuncuyla temas halinde olan Kartal, İspanyol yıldız için 4 milyon Euro teklif etti. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)