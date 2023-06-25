Romain Saiss'in ayrılma ihtimali ve stoper pozisyonunda oynayan oyuncuların yetersiz görüntüsü Beşiktaş'ı harekete geçirdi.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Şenol Güneş'ten stoper ısrarı! Listede 2 aday var
Gelecek sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, transferde gaza bastı. Siyah-beyazlılarda teknik direktör Şenol Güneş öncelikle stoper bölgesinin güçlendirilmesini istedi. İşte listedeki 2 futbolcu... | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)
Takvim'in haberine göre; Kara Kartal, teknik direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda araştırmalara başladı.
Bu doğrultuda, Fransız ekibi Nantes'te oynayan Andrei Girotto ile Braga'da görev yapan Tormena için görüşmelere başladı.