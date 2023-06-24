TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'a demir gibi stoper! İşte o teklif

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'a demir gibi stoper! İşte o teklif

Yeni sezonda savunma hattını önemli isimlerden oluşturmak isteyen Beşiktaş'tan flaş bir hamle geldi. Brezilya basınında yer alan habere göre siyah beyazlılar, 'demir gibi' bir stoper için resmi teklif yaptı. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)