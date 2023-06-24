İstanbul'da dev transfer zirvesi! Beşiktaş ile görüştü

Süper Lig'de yeni sezonda şampiyonluğa ulaşacak bir kadro kurmayı planlayan Beşiktaş'ta, transfer harekatı devam ediyor. Siyah beyazlıların transfer operasyonuna ilişkin sıcak bir gelişme yaşandı. Kartal'ın, Sevilla forması giyen o yıldızla İstanbul'da transfer görüşmesi yaptığı ortaya çıktı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 24.06.2023- 09:47