Beşiktaş'ın ön libero arayışları devam ediyor. Kondogbia için ortaya çıkan rakipler yüzünden sıkıntılı bir sürecin içine giren siyah-beyazlılar, İstanbul'a gelen sürpriz bir isimle temas kurdu. İşte detaylar...
İstanbul'da dev transfer zirvesi! Beşiktaş ile görüştü
Süper Lig'de yeni sezonda şampiyonluğa ulaşacak bir kadro kurmayı planlayan Beşiktaş'ta, transfer harekatı devam ediyor. Siyah beyazlıların transfer operasyonuna ilişkin sıcak bir gelişme yaşandı. Kartal'ın, Sevilla forması giyen o yıldızla İstanbul'da transfer görüşmesi yaptığı ortaya çıktı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 24.06.2023- 09:47
Fotomaç'ın haberine göre Kartal, saç ektirmek için İstanbul'da bulunan Sevilla'nın Sırp ön liberosu Nemanja Gudelj ile görüştü. Siyah-beyazlı formayı giymeyi teklif etti.