Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş kadrosuna önemli takviyeler yapmak istiyor.
Beşiktaş'a transferde kötü haber! İşte yıldız ismin yeni takımı
Transferde yol haritasını çizen Beşiktaş'ta gözler hücum hattına çevrildi. 10 numara bölgesine takviye yapmak isteyen siyah-beyazlılar, bir süredir kadrosuna katmak istediği yıldız isimden kötü haber aldı. İşte tecrübeli futbolcunun yeni takımı... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / ALİ GENÇ)
Siyah-beyazlı kurmaylar 10 numara bölgesi için listesinde uzun zamandır önemli bir ismi barındırıyordu.
Ancak Kara Kartal, yıldız oyuncudan kötü haberi aldı.