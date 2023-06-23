Katar Ligi ekiplerinden Al-Rayyan, Beşiktaş'ta fazla forma şansı bulamayan 23 yaşındaki Jackson Muleka'yı kadrosuna katmak için 3.5 milyon euroluk resmi teklifte bulundu.
TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'a müjde! 2 isme flaş teklif
Transfer sürecinin başlamasına kısa bir süre kala gelecek sezonun kadro planlamasına başlayan Beşiktaş' müjde geldi. Siyah-beyazlılar, iki yıldız ismine önemli teklifler aldı. Kurmaylar, yapılan teklifleri değerlendirme kararını aldı. İşte detaylar... | Beşiktaş haberleri
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 23.06.2023- 06:40
Takvim'in haberine göre Beşiktaş'ın ise 4.5 milyon euro istediği belirtildi.
Beşiktaş ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan golcü oyuncu, bu sezon 32 maçta 6 gol ve 1 asist kaydetti.