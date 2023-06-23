Beşiktaş'ta yeni sezon transfer operasyonu tüm hızıyla sürüyor.
TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ı reddetti Arabistan'a gidiyor! Planlar alt üst oldu
Transfer çalışmalarını yoğun şekilde sürdüren Beşiktaş'ta beklenmedik bir gelişme yaşandı. Siyah beyazlıların uzun bir süredir ilgilendiği yıldız futbolcunun Suudi Arabistan Ligi'ne gitme kararı aldığı öğrenildi. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Siyah beyazlı yönetim, gelecek sezon iyi bir kadro kurma adına hummalı şekilde çalışmalarına devam ediyor.
Kartal'ın öncelikli planı ise hücum hattına takviye yapmak.