Beşiktaş'a transfer şoku! O teklif reddedildi

Süper Lig'de yeni sezonda şampiyonluğa ulaşmak isteyen Beşiktaş'ta, transfer çalışmaları devam ediyor. Siyah beyazlılar özellikle savunma hattına takviye için arayışlarını sürdürüyordu. Birçok isimle temas halinde olan Kartal'a şok bir haber geldi. Beşiktaş'ın o yıldız için yaptığı teklif reddedildi. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)