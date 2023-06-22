Yeni sezonda güçlü bir kadro oluşturmak isteyen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor.
Beşiktaş'a transfer şoku! O teklif reddedildi
Süper Lig'de yeni sezonda şampiyonluğa ulaşmak isteyen Beşiktaş'ta, transfer çalışmaları devam ediyor. Siyah beyazlılar özellikle savunma hattına takviye için arayışlarını sürdürüyordu. Birçok isimle temas halinde olan Kartal'a şok bir haber geldi. Beşiktaş'ın o yıldız için yaptığı teklif reddedildi. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Siyah beyazlılar, teknik direktör Şenol Güneş'in talebi doğrultusunda savunma hattına takviye yapmayı planlıyor.
Bu doğrultuda yönetim birçok isimle temas halindeydi.