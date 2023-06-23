Beşiktaş'a transfer piyangosu! Resmi teklif yapıldı

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de önümüzdeki sezonun yapılanmasına başlayan Beşiktaş, teknik direktör Şenol Güneş'in kadroda düşünmediği isimlerle yollarını ayırmak ve yeni gelecek isimlere kaynak oluşturmak istiyor. Bu doğrultuda siyah-beyazlılara piyango gibi bir teklif geldi. İşte detaylar... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mehmet Göksel TAŞOVA)