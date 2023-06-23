Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor.
TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ın gözdesiydi! Yıldız oyuncu İngiltere yolcusu
Transfer döneminin başlamasına kısa bir süre kala kolları sıvayan Beşiktaşlı kurmaylar, orta sahaya takviye yapmak istiyor. Yıldız bir ismi listesinde bulunduran siyah-beyazlı ekip, tecrübeli oyuncudan haber aldı. İşte futbolcunun tercihi... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / ALİ GENÇ)
Önemli isimleri kadroya dahil etmek isteyen siyah-beyazlı kurmaylar kolları sıvadı.
Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ transfer dönemi hakkında ipuçları vermişti.