TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ın gözdesiydi! Yıldız oyuncu İngiltere yolcusu

Transfer döneminin başlamasına kısa bir süre kala kolları sıvayan Beşiktaşlı kurmaylar, orta sahaya takviye yapmak istiyor. Yıldız bir ismi listesinde bulunduran siyah-beyazlı ekip, tecrübeli oyuncudan haber aldı. İşte futbolcunun tercihi... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / ALİ GENÇ)