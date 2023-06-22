İşte Beşiktaş'ın yeni 10 numarası! Transferde ters köşe

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta önemli bir gelişme yaşandı. Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda forvet arkasına takviye yapmayı planlayan yönetim, aradığı ismi İngiltere'de buldu. Siyah beyazlıların, Sambacı 10 numara için devreye girdiği ve transferde mutlu sona çok yaklaştığı öğrenildi. İşte o isim ve ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)