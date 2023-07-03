Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Atiba Hutchinson'ın yerini doldurmak için orta saha oyuncusu arıyor.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal aradığı orta sahayı İngiltere'de buldu!
Önümüzdeki sezon için iddialı bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş, transfer çalışmalarına hız verdi. Orta sahaya takviye yapmak isteyen siyah-beyazlılar, aradığı ismi İngiltere'de buldu. İşte detaylar... | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 03.07.2023- 16:58 Güncelleme Tarihi: 03.07.2023- 17:07
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Atiba Hutchinson'ın yerini doldurmak için orta saha oyuncusu arıyor.
Siyah-beyazlılarla ilgili son iddia ise Soccernet Nijerya'dan geldi. İşte Fotomaç'ın derlediği o haber...
Sportif Direktör Ceyhun Kazancı'nın orta saha oyuncusu Joe Aribo için Southampton'la masaya oturduğu kaydedildi.