BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal aradığı orta sahayı İngiltere'de buldu!

Önümüzdeki sezon için iddialı bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş, transfer çalışmalarına hız verdi. Orta sahaya takviye yapmak isteyen siyah-beyazlılar, aradığı ismi İngiltere'de buldu. İşte detaylar... | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 03.07.2023- 16:58 Güncelleme Tarihi: 03.07.2023- 17:07