Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.
TRANSFER HABERİ - Barcelona'dan Beşiktaş'a! İşte Kartal'ın yeni stoperi
Transfer sürecinde hızlanan Beşiktaş'ta gözler savunma hattına çevrildi. Deneyimli bir stoper hamlesi yapmak isteyen siyah-beyazlı ekip rotasını İspanya'ya çevirdi. Kara Kartal'ın gündemindeki yıldız isim... | Beşiktaş haberleri
Siyah-beyazlılar'da Sportif Direktör Ceyhun Kazancı geçtiğimiz günlerde Barcelona Futbol Direktörü Mateu Almany ile görüşme gerçekleştirdi.
Bu görüşmede 4-5 oyuncunun ismi gündeme geldi.