Yeni sezon transfer çalışmalarını ara vermeden sürdüren siyah-beyazlılarda yeni bir iddia gündeme geldi.
Beşiktaş'a Kamerunlu kanat! Transferde Aboubakar devreye girdi
Süper Lig'de sezonun sona ermesi ile Beşiktaş rotasını transfere çevirdi. Kanat arayışlarını sürdüren siyah-beyazlı ekip, yeni forvetini Fransa'da buldu. Kartal'ın istediği yıldız için Vincent Aboubakar da devreye girdi. İşte haberin detayları... | Beşiktaş haberleri
Beşiktaş'ın, bonservisi Olimpik Lyon'da olan Karl Toko Ekambi'yi transfer listesine eklediği öğrenildi.
İddialı bir kadro kurmak isteyen Kartal, Kamerunlu sol kanat Ekambi'yi radarına aldı.