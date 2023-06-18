İKİ MAÇ KAÇIRDI

Kamerunlu yıldız Karl Toko Ekambi'nin en önemli özelliklerinden biri de performansının sürekli olması. Bugüne kadar 2 kez sakatlanan, bir kez de koronavirüse yakalanan 30 yaşındaki oyuncu bu periyotta sadece 2 maçta formasından uzak kaldı.