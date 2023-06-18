Beşiktaş'a transferde rakip çıktı! Yönetim İspanya'ya uçuyor

Süper Lig'de gelecek sezon şampiyonluğa ulaşacak bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş'ta, transfer operasyonu sürüyor. Siyah beyazlılar listesindeki adaylarla görüşme halindeydi. Ancak Kartal'ın transferi için yoğun uğraş verdiği o futbolcu için sürpriz bir takımın devreye girdiği öğrenildi. Yönetim de bu gelişme sonrası İspanya'ya gitme kararı aldı. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)