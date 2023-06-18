Barcelona bırakmak istemiyor! Beşiktaş yıldız ismin transferinde ısrar ediyor

Sezonun sona ermesi ile transfer sürecini hızlandıran Beşiktaş, Nkoudou ile yolları ayırdıktan sonra sol kanat bölgesine takviye yapmak istiyor. Aradığı yıldızı Barcelona'da bulan siyah-beyazlılar, oyuncuyu kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürüyor. Ancak transferde önemli bir gelişme yaşandı. İşte haberin detayları... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / ALİ GENÇ)