Beşiktaş Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamladı!
Beşiktaş, Süper Lig'in 37. haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 02.06.2023- 23:25
Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Şenol Güneş'in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, ısınma koşularıyla başladı. Pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktiksel çift kale maç ile tamamlandı.
Siyah-beyazlılar, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında yarın saat 19.00'da Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda Kasımpaşa ile karşılaşacak.