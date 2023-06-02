Beşiktaş Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamladı!

Beşiktaş, Süper Lig'in 37. haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 02.06.2023- 23:25