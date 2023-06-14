Beşiktaş Hentbol Takımı'nda başantrenörlük görevine İspanyol Oliver Roy Camino getirildi.
Hentbol Süper Lig'inde en fazla şampiyon olan takım unvanına sahip Beşiktaş, İspanyol çalıştırıcı Oliver Roy Camino'yı göreve getirdi. 2002 yılında antrenörlük kariyerine başlayan Camino; FC Barcelona, Sant Esteve Sesrovires, OAR Gracia Sabadell, Sant Marti-Adrianenc ve Zamalek'te önemli başarılar yaşadı.
Oliver Roy Camino'nun kazandığı kupalar şöyle:
EHF Şampiyonlar Ligi (2)
IHF Superglobe (5)
İspanya Kupası (8)
İspanya Süper Kupası (9)
Afrika Süper Kupası
Mısır Lig Şampiyonluğu
Mısır Süper Kupası
Afrika Kupası Kazananlar Kupası
Asobal Lig Şampiyonluğu (10)
Asobal Kupası (10)
Beşiktaş Hentbol Takımı'nda Oliver Roy Camino dönemi!
Beşiktaş Hentbol Takımı'nda başantrenörlük görevine İspanyol Oliver Roy Camino getirildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 14.06.2023- 13:23
Beşiktaş Hentbol Takımı'nda başantrenörlük görevine İspanyol Oliver Roy Camino getirildi.