Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş'ta menajerler aracılığıyla yeni bir ismin önerildiği ortaya çıktı.
TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'a yeni orta saha! Menajerler teklif etti
Gelecek sezon mutlak şampiyon hedefleyen Beşiktaş'ta transfer harekatı sürüyor. Orta sahaya transfer yapmak isteyen Kartal'ın gündemine flaş bir isim geldi. Menajerler, 23 yaşındaki Çekyalı yıldızı siyah beyazlılara önerdi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 14.06.2023- 10:10
Fotomaç'ın haberine göre, Çekya ekibi Banik Ostrava'dan 23 yaşındaki orta saha Filip Kaloc'ın, Beşiktaş'a teklif edildiği bildirildi.
İdarecilerin de genç oyuncuyu değerlendirmeye aldığı kaydedildi.