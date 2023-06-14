2013'ten bu yana Beşiktaş forması giyen Kanadalı orta saha Atiba Hutchinson futbolu bırakma kararı aldı.
40 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz günlerde Beşiktaş ile sözleşmesi bitmiş Süper ligin son haftasında oynanan Konyaspor maçı sonrası taraftarlarla vedalaşmıştı.
10 SEZONDA 5 KUPA
Kanadalı orta saha, siyah-beyazlı takımda geçirdiği 10 sezonluk kariyerinde 3 şampiyonluk, birer TFF Süper Kupa ve Türkiye Kupası zaferi yaşadı.
Beşiktaş formasıyla 334 maça çıkan Atiba, toplam 27 gol 37 asist kaydetti.