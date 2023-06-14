Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kazandı. Savunma hattına takviye yapmak isteyen siyah- beyazlı ekip, Daniel Amartey ve Vitor Tormena'yı listesinde bulunduruyor. Kara Kartal en az 1 takviye yapmayı planlarken iki oyuncu arasında da seçim yapacak. İşte haberin detayları... | Beşiktaş haberleri

Beşiktaş yönetimi, savunma hattına en az 1 takviye yapmayı planlıyor. Fotomaç'ın haberine göre siyah-beyazlıların listesinde, Daniel Amartey ve Vitor Tormena yer aldı. Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Siyah-beyazlılar, stoper bölgesine en az 1 takviye yapmayı planlıyor. Transferdeki ilk tercih Daniel Amartey. Daniel Amartey'nin, 6,5 yıldır forması giydiği Leicester kulübüyle olan sözleşmesi bitti. İngiliz ekibiyle 145 maça çıkan 28 yaşındaki oyuncu, 3 gol 1 asist üretti. Amartey, Gana Milli Takım formasını ise 48 kez terletti. Listedeki diğer isimse Vitor Tormena. Braga forması giyen Brezilyalı stoper, geçen transfer döneminde de Beşiktaş'ın gündemine gelmişti. Amartey ile görüşmelerini sürdüren yönetim, Ganalı oyuncudan istediği sonucu alamazsa rotasını Tormena'ya çevirecek. Beşiktaş yönetimi transferde, teknik direktör Şenol Güneş'in isteği doğrultusunda hızlı hareket etmeyi planlıyor. Kadrodaki eksiklerin bir an önce giderilmesi ve transferlerin yurt dışı kampına yetiştirilmesi amaçlanıyor.