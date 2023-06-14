Beşiktaş'a sürpriz maestro! İşte transferi noktalayacak teklif

Gelecek sezonun transfer planlamasına başlayan Beşiktaş'ta gözler orta sahaya dikildi. Maestro takviyesi yapmak isteyen siyah-beyazlı ekibin rotası Rusya oldu. Kartal, transferi noktalamak için Rus oyuncuya önemli bir teklif yaptı. İşte haberin detayları... | Beşiktaş haberleri

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 14.06.2023- 06:40