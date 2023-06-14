Orta saha takviyesi yapacak olan siyah-beyazlılarda sürpriz bir aday gündeme geldi.
Beşiktaş'a sürpriz maestro! İşte transferi noktalayacak teklif
Gelecek sezonun transfer planlamasına başlayan Beşiktaş'ta gözler orta sahaya dikildi. Maestro takviyesi yapmak isteyen siyah-beyazlı ekibin rotası Rusya oldu. Kartal, transferi noktalamak için Rus oyuncuya önemli bir teklif yaptı. İşte haberin detayları... | Beşiktaş haberleri
Fotomaç'ın haberine göre siyah-beyazlıların, Rus takımlarından Zenit'te forma giyen ve sözmeşmesi 30 Haziran'da sona erecek olan Daler Kuzyaev ile ilgilenmeye başladığı belirtildi.
Teknik direktör Şenol Güneş'in de onayını alan 30 yaşındaki futbolcu için harekete geçme kararı alan yönetim, birkaç gün içinde oyuncu ile temasa geçmeye hazırlanıyor.