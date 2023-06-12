Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş yönetimi, uyum sorunu yaşadığı gerekçesiyle İngiltere'ye dönmek istediğini bildiren Romain Saiss'in yerine oyuncu arayışını sürdürüyor.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Saiss'ın yerine sürpriz aday! Süper Lig'den...
SON DAKİKA BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Yeni sezon için transferde startı veren Beşiktaş'ta takımdan ayrılma ihtimali olan Romain Saiss'ın alternatifi Süper Lig'de bulundu. İşte Kartal'ın gündeminde yer alan yıldız isim... BJK SPOR HABERLERİ
Hürriyet'te yer alan habere göre Avrupa'dan çok sayıda fubolcuyu takibe alan siyah beyazlı kulübün scout ekibinin Türkiye'den tavsiye ettiği ilk isim, Ankaragücü'nde forma giyen Nihad Mujakic oldu.
Teknik direktör Şenol Güneş'in de onay verdiği 25 yaşında ve 1.89 metre boyundaki Boşnak oyuncunun transferi için çalışmaların başladığı öğrenildi.