Saiss'ın yerine sürpriz aday!
Beşiktaş'tan Lanzini bombası!
Gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları...
1 DAKİKADA ARKA KOL ÇALIŞTIR 💪
3
Aspor Keşfet
Son Dakika
Saiss'ın yerine sürpriz aday! Saiss'ın yerine sürpriz aday! 09:32
"Burukluk sona erdi" "Burukluk sona erdi" 09:23
Çarpıcı Arda Güler sözleri! Çarpıcı Arda Güler sözleri! 09:08
"İnatçılığı olmasa..." "İnatçılığı olmasa..." 08:39
Beşiktaş'tan Lanzini bombası! Beşiktaş'tan Lanzini bombası! 01:07
Kartal'da rota Portekiz! Stoper hamlesi ortaya çıktı Kartal'da rota Portekiz! Stoper hamlesi ortaya çıktı 01:06
Daha Eski
İtalyanlardan bomba iddia! Zaniolo yerine... İtalyanlardan bomba iddia! Zaniolo yerine... 01:06
G.Saray'dan Devler Ligi planı! G.Saray'dan Devler Ligi planı! 01:02
Fırtına'dan sağ bek hamlesi! Bonservis... Fırtına'dan sağ bek hamlesi! Bonservis... 00:57
Fırtına'da Orsic ısrarı! İstenen rakam... Fırtına'da Orsic ısrarı! İstenen rakam... 00:47
Erden Timur kolları sıvadı! Menajeri ile masaya oturdu Erden Timur kolları sıvadı! Menajeri ile masaya oturdu 00:35
Beşiktaş'ta Redmond çıkmazı! Menajeri... Beşiktaş'ta Redmond çıkmazı! Menajeri... 00:30
SON DAKİKA