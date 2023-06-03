Kasımpaşa - Beşiktaş CANLI İZLE (Kasımpaşa - Beşiktaş canlı anlatım)

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor. Kritik maçta Volkan Bayarslan düdük çalıyor. Siyah beyazlılar, müsabakadan 3 puanla ayrılarak Fenerbahçe ile puanını eşitlemek istiyor. Mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 03.06.2023- 20:00 Güncelleme Tarihi: 03.06.2023- 20:00