Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşacak. Karşılaşma Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki saat 19.00'da başlayacak. Trabzonspor'la 29. haftada deplasmanda golsüz sona eren mücadelenin ardından biri hükmen olmak üzere oynadığı tüm karşılaşmaları kazanan siyah-beyazlılar, 74 puanla süper ligde 3. sırada yer alıyor. Fotomaç'ta yer alan habere göre Beşiktaş, Kasımpaşa'yı yenerek F.Bahçe ile puanını eşitlemek istiyor. F.Bahçe yarın G.Saray'a mağlup olur, Beşiktaş da Konyaspor'u yenerse; Kara Kartal ikili averajla ligi ikinci sırada bitirecek.



WELINTON VE ROSIER 11'DE



Kara Kartal'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Colley bugünkü karşılaşmada görev yapamayacak. Beşiktaşlı futbolcu, Başakşehir, F.Bahçe ve G.Saray maçlarının ardından A. Demirspor karşılaşmasında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşmüştü. Beşiktaş'ta Onur Bulut'un da Kasımpaşa karşısında görev yapması beklenmiyor. Dizinde yaşadığı sorun nedeniyle antrenmanlara katılmayan siyahbeyazlı oyuncu, Kasımpaşa mücadelesinde forma giyemeyecek. Colley'in yerine Welinton, Onur'un yerine Rosier oynayacak.



Beşiktaş, Süper Lig'de son oynadığı 6 karşılaşmadan da galip ayrıldı. Siyahbeyazlılar sırasıyla Hatay (h), Ümraniye, G.Saray, Antalya, G.Antep (h), A. Demirspor ve Kasımpaşa maçlarından üçer puan aldı.



13 MAÇTIR YENiLMiYOR



Beşiktaş, Süper Lig'de oynadığı son 13 müsabakada yenilgi yüzü görmedi. Siyah-beyazlılar, bu süreçte Ankaragücü, Başakşehir, İstanbulspor, F.Bahçe, Giresunspor, Hatayspor (Hükmen), Ümraniyespor, G.Saray, Antalyaspor, Gazianteh (Hükmen) ve Adana Demirspor karşısında sahadan 3 puan ile ayrılırken, Trabzon ve Antalya ile berabere kaldı.



26.5 MiLYON TL ALACAK



Beşiktaş'ın lig ikinciliğini hedeflemesindeki en büyük etkenlerden biri de kasasına girecek olan para. Lig sıralamasında ikinci olan takım 26.5 milyon TL, üçüncü olan ise 19.9 milyon TL kazanacak (aradaki fark 6,6 milyon TL). Öte yandan sezonu ikinci ve üçüncü bitiren takımlar, gelecek sezon UEFA Konferans Ligi'nde boy gösterecek.



Beşiktaş ile Kasımpaşa 38. kez rakip oluyor. Geride kalan 37 maçta siyah-beyazlılar 23, Kasımpaşa 6 kez sahadan galip ayrıldı; 8 maç berabere bitti. Beşiktaş rakip fileleri 74 kez havalandırırken, Kasımpaşa 41 gol atabildi.



GOLCÜLER KART SINIRINDA



Beşiktaş'ta bugünkü karşılaşma öncesinde 3 oyuncu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Siyahbeyazlılarda Cenk Tosun, Vincent Aboubakar ve Arthur Masuaku, Kasımpaşa karşısında sarı kart görmeleri halinde sezonun son maçı olan Arabam.com Konyaspor mücadelesinde görev alamayacak.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER:



Kasımpaşa: Erdem, Hadergjonaj, Donk, Djilobodji, Yasin, Malsa, Aytaç, Fall, Eysseric, Ben Ouanes, Bahoken

Beşiktaş: Mert, Rosier, Welinton, Saiss, Masuaku, Salih, Amir, Gedson, Redmond, Aboubakar, Cenk