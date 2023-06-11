Siyah-beyazlılar, gelecek sezonun planlamasına başlarken öncelik stoper ve orta sahaya verildi. Ancak gelecek sezon alternatifli bir kadro kurmak isteyen siyah-beyazlılarda sol bek için de arayışlar var. Bu bölgede Masuaku'nun bonservisi alınırken yerli olarak ise Umut Meraş bulunuyor. Fakat 1 sene daha sözleşmesi bulunan tecrübeli oyuncunun performansı teknik direktör Şenol Güneş'i tatmin etmezken bu bölge için de çalışmalar başlayacak.

Fotomaç'ın haberine göre, Umut'la yolları ayırmak isteyen siyah-beyazlılarda gündeme gelen ilk isim ise Rıdvan Yılmaz oldu. Beşiktaş'tan Rangers'a geçen sezonun başında transfer olan Rıdvan, buna karşın fazla şans bulamamıştı. 22 yaşındaki oyuncu ve menajeri, daha önce Avrupa'da kalmak istediğini vurgulasa da siyah-beyazlılar, durumu yakından takip ediyor. Beşiktaş yönetimi, uygun şartlar oluşması halinde Rıdvan'ı kiralamak için haftaya resmen harekete geçecek.