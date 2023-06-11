Kariyerinde daha önce; Sevilla, Monaco, İnter ve Valencia gibi kulüplerde forma giyen Geoffrey Kondogbia'nın menajeriyle de temas kuran ve 2.5 milyon Euro'luk maaş önerisiyle karşılaşan Kartal'ın, bu talebe bir bölümü bonuslarla olmak üzere olumlu yanıt verdiği kaydedildi.



