Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, bu hafta içinde düzenlediği basın toplantısında takıma 2-3 transfer yapacaklarını açıklamıştı. Savunma hattından hücum bölgesine kadar birçok takviye planlayan Kara Kartal'da orta saha için de bir numaralı hedef belirlendi... İspanya La Liga devi Atletico Madrid'den Geoffrey Kondogbia için girişim başlatan yönetim, teknik ekipten de onay aldı.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kondogbia'da sürpriz gelişme! Bonservis konusunda...
SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta gelecek sezon transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin "2-3 transfer yapıp hocamızla şampiyon olacağız." sözlerinin ardından hangi isimlerin kadroya katılacağı merak konusu olmuştu. İşte gündemde yer alan o isimlerden olan yıldız orta saha oyuncusu...BJK SPOR HABERLERİ
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, bu hafta içinde düzenlediği basın toplantısında takıma 2-3 transfer yapacaklarını açıklamıştı. Savunma hattından hücum bölgesine kadar birçok takviye planlayan Kara Kartal'da orta saha için de bir numaralı hedef belirlendi... İspanya La Liga devi Atletico Madrid'den Geoffrey Kondogbia için girişim başlatan yönetim, teknik ekipten de onay aldı.
Josef de Souza ile Atiba Hutchinson'un ayrılığı sonrasında ön libero ve 8 numara hattında kullanabileceği güçlü bir orta saha oyuncusu ihtiyacı doğan Güneş, 30 yaşındaki isme yeşil ışık yaktı. Atletico Madrid'le yaptıkları ilk temasta 8 milyon Euro'luk geri dönüş alan Siyah-Beyazlılar, Atletico ile pazarlıklara başladı. İşte haberin ayrıntıları...
MAAŞ TALEBİNE OLUMLU YANIT!
Fanatik'te yer alan haberde Beşiktaşlı idarecilerin, yıldız ismin 1 sezonluk kontratının kalmasını göz önünde bulundurarak Kırmızı-Beyazlılar'a 4 milyon Euro önerdiği bildirildi. Taraflar arasında görüşmelerin devam ettiği, ��spanya temsilcisinin de rakamı biraz daha düşürmeye olumlu baktığı kaydedildi.