Transferde elini çabuk tutmak isteyen Beşiktaş stoper takviyesi için ciddi uğraş veriyor. Beşiktaş, Serie A takımlarından Verona'nın İsveçli stoperi Isak Hien'i gündemine almıştı.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'a rakip çıktı! 8 milyon Euro...
SON DAKİKA BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Siyah-beyazlılarda yeni sezon transfer çalışamaları şimdiden başladı. Bir süredir gündemde olan yıldız isim için Atalanta da devreye girince işler zorlaştı. İşte son gelişmeler... BJK SPOR HABERLERİ
Hien için resmi teklife hazırlanan Beşiktaş'a kötü bir haber geldi.
Takvim'de yer alan habere göre İtalyan kulübü Atalanta'nın da başarılı stopere talip olduğu ortaya çıktı. Atalanta'nın bu transfer için 8 milyon euro ayırdığı iddia edildi.