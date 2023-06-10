Süper Lig devlerinden Beşiktaş geride kalan sezon hedeflediği başarıyı yakalayamadı.
TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'ta Lanzini gelişmesi! Transfer...
SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş'ta sözleşmesi sona eren Lanzini için sürpriz bir gelişme yaşandı. 30 yaşındaki oyuncu için Şenol Güneş'in de onayı gelince yönetim harekete geçti. İşte detaylar... BJK SPOR HABERLERİ
Bu anlamda siyah beyazlılar gelecek sezon her kulvarda başarılı olabilmek için transfer çalışmalarına hız kesmeden başladı. Beşiktaş'ta gündeme sürpriz isimler ise gelmeye devam ediyor.
Son olarak siyah-beyazlıların transfer listesine flaş bir isim dahil oldu.