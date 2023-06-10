Spor Toto Süper Lig'de sezonu 3. sırada bitiren Beşiktaş, gelecek sezon için transfer çalışmalarını hızlandırdı.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'da stoper takviyesi! Transfer...
SON DAKİKA SPOR HABERLERİ: Beşiktaş'ta yeni sezon transfer planlaması Şenol Güneş'in raporuna göre devam ediyor. Güneş, öncelikle stoper istedi. İşte Beşiktaş'ın gündeminde yer alan o isim ve detaylar... BJK SPOR HABERLERİ
Takvim'de yer alan habere göre teknik direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda harekete geçen yetkililer, stoper pozisyonuna takviye gerçekleştirecek. Kartal, rotasını İtalya'da Hellas Verona forması giyen Isak Hien'e çevirdi.
MAÇLARI TAKİP EDİLDİ
Kariyerine Hellas Verona'da devam eden Isak Hien ile ilgili detaylı araştırma yapan Kara Kartal, futbolcunun transferi için teklif yapmaya hazırlanıyor.