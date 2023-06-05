Süper Lig'de art arda aldığı galibiyetlerle muhteşem bir hız yakalayan Beşiktaş, gelecek sezonun kadrosunu kurmak için sıkı çalışmalarına da devam ediyor. Listesine pek çok isim alan siyah beyazlılarda takviye yapılacak mevkilerden biri de kanat bölgesiydi. Adaylar arasında ise Milan'da forma giyen Ante Rebic ismi öne çıkmıştı. Fotomaç'ın haberine göre, daha önce Hırvat futbolcu için araştırma yapan transfer komitesi olumlu rapor verdi. Yönetim de harekete geçme kararı aldı. İtalyan ekibinden ayrılmayı kafasına koyan 29 yaşındaki futbolcu için teklif hazırlıkları başladı.



ÖNCELIĞI BUNDESLIGA



Gelen haberlere göre Beşiktaş, sözleşmesi 2025'te bitecek Rebic için satın alma opsiyonlu kiralama önerisi yapacak. İlk etapta maaşının yüzde 60'ının ödenmesi, satın alma bedeli olarak da 8 milyon euro teklif edilecek. İtalyan kulübüyle anlaşılması halinde Ante Rebic'le de masaya oturulaca k. İtalyan ekibi Milan'da yeterince forma giyemeyen 1.85 boyundaki kanat oyuncusunun önceliği Almanya'ya dörmek olsa da ikna edilmeye çalışılacak. 2020-2021 sezonu başında Frankfurt'tan Milan'a geçen Rebic'in piyasa değeri 10 milyon euro civarında.



ALMAN TAKIMLARI DA TAKİPTE



İtalyan basını geçtiğimiz günlerde Beşiktaş'ın Rebic transferinde yalnız olmadığını yazmıştı. Sky Italia, Rebic'in Milan'dan ayrılmak üzere olduğunu ve Bundesliga'ya geri dönüşünün görüşüldüğünü duyurmuştu. Hırvat kanat oyuncusu Frankfurt'ta kahraman statüsüne sahip. Kulüp eski yıldızını geri getirmek isterken, Frankfurt'un yanı sıra Wolfsburg da Rebic'le ilgileniyor.



Hırvatistan Milli Takımı'nın formasını da 42 mücadelede giyen Ante Rebic ülkesi adına 3 gol kaydetti, 4 de asist yaptı. Ante Rebic, her iki kanat dışında forvet ve 10 numara pozisyonlarında da oynayabiliyor.