Transfer haberlerinin hızlı başladığı Beşiktaş için Hollanda'dan da bir iddia geldi. Fotomaç'ın haberine göre, siyah-beyazlı takımın Hollanda Ligi'nde Ajax forması giyen Davy Klaassen ile ilgilendiği ileri sürüldü.

Haberlere göre Beşiktaş yönetiminin 30 yaşındaki ofansif orta saha ile menajeri üzerinden temasa bile geçtiği Klaassen'in de teklifi olumlu baktığı ancak önce kulübüyle anlaşılmasını istediği belirtildi. Beşiktaş, Ajax'la bir yıl daha sözleşmesi bulunan tecrübeli krampon için Ajax'a resmi teklifte bulunma kararı aldı. Yine bu hafta içinde bu görüşmenin de yapılabileceği kaydedildi. Bu sezon Hollanda devi ile 46 karşılaşmaya çıkan 30 yaşındaki 10 numara oyuncusu 10 gol ve 3 asist kaydetti. Wasmeer altyapısında futbola başlayan Davy Klaassen, Werder Bremen ve Everton formaları da giydi. Hollanda Milli Takımı'nın da formasını giyen başarılı oyuncu, görev aldığı 41 karşılaşmada 10 gol ve 7 asist ile oynadı.