Sezon başında Beşiktaş ile 1 yıllık anlaşma yapan Nathan Redmond, teknik direktörlük koltuğuna Şenol Güneş'in gelişi ile performansını yükseltti. Taraftarın sevgilisi haline gelen İngiliz yıldız ile yeni sözleşme imzalamak isteyen yönetim, oyuncunun menajeri ile görüşme gerçekleştirdi. İşte detaylar... | Beşiktaş haberleri

Siyah-beyazlı yöneticiler, sezonun ikinci devresinde müthiş bir performans sergileyen Nathan Redmond ile biten sözleşmesini uzatmak için bir süredir görüşme gerçekleştiriyor ancak henüz net sonuç ortaya çıkmış değil.Sabah'ın haberine göre Beşiktaşlı idareciler, oyuncunun kalma ihtimalini %60 olarak görüyor. İngiliz futbolcu özellikle eşi Blaise'nin bu ay doğum yapacak olması nedeniyle kendisinin de fikirlerine büyük önem vererek acele karar almak istememişti.

MENAJERİ SIMON BAYLIFF İLE MASAYA OTURDULAR

Siyah-beyazlı yönetim ise bu süreçte vakit kaybetmemek adına maddi koşulları büyük oranda belirlemek için 29 yaşındaki oyuncunun menajeri Simon Bayliff ile masaya oturdu. Mevcut durumda Beşiktaş'tan 1.8 milyon Euro, eski kulübü Southampton'dan da 700 bin Euro alan Redmond, 2+1 yıllık mukavele ve 1.8 milyon Euro maaşı kabul etti. Tecrübeli hücum oyuncusu, son kararı için yönetimden birkaç gün süre istedi.