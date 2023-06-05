Spor Toto Süper Lig'de ikincilik iddiası devam eden Beşiktaş, transfer çalışmalarında da gaza bastı.
Beşiktaş'ın transferde B planı hazır! Atiba'nın yerine...
Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon şampiyonluk yarışında yer almak isteyen Beşiktaş, transferde gaza bastı. Siyah-beyazlılarda uzun yıllardır forma giyen Atiba Hutchinson'ın yerine sürpriz bir isim gündeme geldi. İşte detaylar... | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 05.06.2023- 13:38
Önümüzdeki sezon teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde güçlü ve alternatifli bir kadro kurmak isteyen siyah-beyazlılarda gündeme birçok isim geliyor.
Voetbal International'da yer alan habere göre; Beşiktaş, Hollanda Ligi ekiplerinden Heerenveen'de forma giyen 28 yaşındaki ön libero Thom Haye'yi kadrosuna katmak için harekete geçti.