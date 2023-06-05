Süper Lig'de ikincilik şansı devam eden Beşiktaş'ta, transfer çalışmaları aralıksız devam ediyor.
Beşiktaş'a transferde kötü haber! Teklifi reddetti
Transfer harekatına başlayan Beşiktaş, orta sahaya takviye yapmak istiyor. Siyah-beyazlı ekip Atletico Madrid'in yıldız isimlerinden Kondogbia'ya talip olmuştu. Yıldız futbolcu, Kartal'ın teklifini reddetti. İşte detaylar... (Beşiktaş haberleri)
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 05.06.2023- 19:02
Fotomaç'ın Todofichajes'ten derlediği habere göre Atletico Madrid ve Geoffrey Kondogbia, Beşiktaş'tan gelen 2.5 milyon euro'luk teklifi geri çevirdi.
Bu sezon 27 maçta görev alan Kondogbia, 2 asiste imzasını attı.