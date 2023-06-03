Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Kasımpaşa ile kozlarını paylaştı. Siyah beyazlılar kritik maçı 5-2 kazandı. Müsabaka sonrası teknik direktör Şenol Güneş açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Kamuoyunda takdirler, eleştiriler, aşırı övgüler var. TFF'de Genel Kurul üyesiyim ve Beşiktaş'ın teknik direktörüyüm. Ne kadar fikrimi söyleyebileceğimi bilmiyorum, onlardan öğreneceğim. Anladığım kadarıyla havuza kir attık! Neleri konuşacağımı bilmiyorum! TFF'de kongre olacak. Ayrıldıktan sonra konuşma hakkınız da olmuyor. Şimdi konuşma hakkım da doğdu! Şimdi susmayı ve düşünerek konuşmayı daha doğru buluyorum."