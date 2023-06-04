Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Kasımpaşa'yı 5-2 mağlup ederek ligdeki ikincilik iddiasını sürdürdü.
TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş istiyordu! Fabio Borini'nin talipleri artıyor
Gelecek sezon Spor Toto Süper Lig'de zirve yarışında yer almak isteyen Beşiktaş, transfer çalışmalarına hız vermişti. Siyah-beyazlılar Fatih Karagümrük ile sözleşmesi sona eren Fabio Borini'ye talip olurken, oyuncuyu birçok takımın istediği belirtildi. İşte detaylar... | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Kasımpaşa'yı 5-2 mağlup ederek ligdeki ikincilik iddiasını sürdürdü.
Şenol Güneş'in öğrencileri, gelecek hafta evinde oynayacağı Konyaspor maçıyla sezona noktayı koyacak.
Siyah-beyazlılar, bir yandan gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdürüyor.