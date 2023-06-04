Fotomaç'ın TuttoMercato'dan derlediği habere göre; Menajer Di Fanti, "Türkiye, İtalya, Emirlikler, MLS, İngiltere'den gelen tüm ilginç teklifleri büyük bir dikkatle değerlendireceğiz. Hiçbir teklifi engellemiyoruz" dedi.