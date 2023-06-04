ERMAN TOROĞLU – BİTSE DE GİTSEK
Kümede kalan takımların top oynamaya niyeti yok. Bırakın maçlardaki iddiayı bu takımlarda oynayan futbolcular antrenmanları bile zor yaparlar. Beşiktaş'ın ikincilik iddiası var. Onun için asılıyor, çünkü onların bir hedefi var. Bu hafta tamam bütün maçlar aynı gün, bir tek Galatasaray-Fenerbahçe ertesi gün. Gelecek hafta hepsini aynı güne koyarsanız topçular da rahatlar, seyredenler de basın mensupları da. Beşiktaş rahat rahat oynadı, rahat rahat kazandı. Çünkü karşısında oynayan Kasımpaşa ligi bitirmiş. Düşünün düşme hattında olsa bu maç nasıl olurdu. Ama maalesef. İşte Alman Ligi'ni seyrediyorsunuz, orta sıralardaki Mainz şampiyonluğa giden Dortmund'un yolunu kesti, Bayern Münih şampiyon oldu. Bizde bu 25-30 senede bir oluyor. Aboubakar geldikten sonra Beşiktaş toparlandı. Siyah-beyazlılar gol atıyorlar. Ama seneye bu defans anlayışıyla oynarlarsa çok gol yerler. Şu anda yediklerinden fazlasını atıyorlar. Ama gelecek sezon her şey farklı olacaktır.