TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş istiyordu! Coutinho'nun maaşı dudak uçuklattı

Bu sezon şampiyonluğu Galatasaray'a kaptıran Beşiktaş, gelecek sezon yarışta yer almak ve mutlu sona ulaşmak istiyor. Bu kapsamda siyah-beyazlıların gündemine Philippe Coutinho gelirken, maaşı ise dudak uçuklattı. İşte detaylar... | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 03.06.2023- 11:20