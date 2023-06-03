Siyah-beyazlı yönetim, kadroya yıldız bir isim transfer ederek yeni sezona iddialı bir giriş yapmak istiyor.
TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş istiyordu! Coutinho'nun maaşı dudak uçuklattı
Bu sezon şampiyonluğu Galatasaray'a kaptıran Beşiktaş, gelecek sezon yarışta yer almak ve mutlu sona ulaşmak istiyor. Bu kapsamda siyah-beyazlıların gündemine Philippe Coutinho gelirken, maaşı ise dudak uçuklattı. İşte detaylar... | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 03.06.2023- 11:20
Hücum hattına takviye için arayışlarını sürdüren Beşiktaş için Philippe Coutinho ismi ortaya atıldı.
Ancak Aston Villa forması giyen Brezilyalı yıldızın maaşı adeta el yakıyor.