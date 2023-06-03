Al Nassr'da Anderson Talisca için sürpriz bir gelişme yaşandı. Suudi Arabistan ekibinden ayrılacağı iddia edilen Brezilyalı yıldız oyuncu Anderson Talisca için Süper Lig devi harekete geçti.
Kulübüne rest çekti! Anderson Talisca Süper Lig'e dönüyor mu?
Kariyerini Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr'da sürdüren Anderson Talisca'nın, kulübünden ayrılmak istediği ve rest çektiği öğrenildi. Bu gelişme sonrasında Süper Lig devi, Brezilyalı yıldız için devreye girdi. İşte detaylar... | Son dakika transfer haberleri
TALISCA ARABİSTAN'DAN AYRILIYOR
Suudi Arabistan basınında yer alan haberlere göre; Geçtiğimiz günlerde Cristiano Ronaldo ile gerginlik yaşayan Anderson Talisca'nın ayrılığı kafasına koydu. Takımla arasındaki bağlar kopma noktasına gelen Brezilyalı yıldız, menajerine kendisine takım bulması yönünde talimat verdi.
SÜPER LİG DEVİ HAREKETE GEÇTİ
Arap ekibinden ayrılığı gündeme gelen Anderson Talisca için Süper Lig devi Beşiktaş harekete geçti.