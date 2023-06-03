Fanatik'in haberine göre; Siyah-beyazlılar eski futbolcuları Talisca'yı transfer etmek için şartları zorlayacak. Futbol sorumlusu Emre Kocadağ ile bir araya gelen başkan Ahmet Nur Çebi, "Bu işe bir son verelim. Şartlarımıza uygun ise alalım." talimatını verdi.