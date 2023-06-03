Beşiktaş'ta yeni sezon transfer çalışmaları sürüyor. Siyah beyazlılarda gözler bir yandan da takımdan ayrılacak oyuncularda. Bu doğrultuda tecrübeli sol bek Arthur Masuaku ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş'ın bonservisiyle kadrosuna kattığı Kongolu sol bek Arthur Masuaku'ya Premier Lig'den talip çıktı. Bu sezon Premier Lig'e yükselen Sheffield United'ın Masuaku'yu kadrosuna katmak istediği ve bu yüzden İstanbul'a çıkarma yapacağı bildirildi.

İngiliz ekibinin Masuaku için ne kadar bonservis ücreti teklif edeceği ise henüz kesinlik kazanmadı. Ancak Sheffield United yetkililerinin takımın sol beki Davies'i satıp, elde edilecek gelirle Masuaku'yu satın almayı planladığı bildirildi. Takvim'in haberine göre, Şenol Güneş'in Beşiktaş'ın başına geçmesinin ardından performansı belirgin bir şekilde yükselen Kongolu sol bek satış listesinde yer almıyor. Bu bakımdan İngiliz kulübünün Beşiktaş'a cazip bir teklifle gelmesi bekleniyor. 29 yaşında ve 1.79 boyunda olan Masuaku 14 kez Demokratik Kongo Milli Takımı formasını giyerken bu maçlarda 2 kez fileleri sarsmayı başarmıştı.



Masuaku, Beşiktaş'ın satış listesinde yer almıyordu. Yönetimin teklif karşısındaki tavrı merak ediliyor.