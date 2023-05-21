Beşiktaş'ın bir süredir gündeminde olduğu iddia edilen Daniel Amartey için yapılan teklif belli oldu. Siyah-beyazlılar 28 yaşındaki oyuncuya yıllık 2.5 milyon Euro önerdi. İşte son gelişmeler...BJK SPOR HABERLERİ
Beşiktaş önümüzdeki sezonki transfer çalışmalarına başlmamış durumda... Takvim Gazetesi'nin haberine göre yeni sezonda bir 6 numara ve bir stoper takviyesi yapmayı hedefleyen Beşiktaş'ın daha önce de gündemine gelen LeicesterCity'nin 28 yaşındaki Senegalli stoperiDaniel Amartey için resmi teklif yaptığı öğrenildi. Kartal'ın sezon sonu boşa çıkacak olan tecrübeli futbolcuya 2.5 milyon Euro yıllıkücret önerdiği belirtildi. Yıldız futbolcudan yapılan teklife haber vermesini bekleyen Beşiktaş, Amartey'in kararının olumsuz olması durumunda diğer alternatiflere yönelecek. BeşiktaşTeknik Direktörü Şenol Güneş de yıldız futbolcuyu ön liberonun dışında stoperde de oynayabilmesi nedeniyle çok istiyor. LeicesterCity'den ayrılması beklenen oyuncuya Premier Lig'den de teklifler olduğu Senegalliyıldızın kararını sezon sonunda vereceği de gelen haberler arasında. Leicester formasıyla bu sezon 24 resmi maça çıkan Amartey söz konusu maçlarda skor katkısı yapamadı.