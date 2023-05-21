Beşiktaş'ın Amartey teklifi belli oldu!

Beşiktaş'ın bir süredir gündeminde olduğu iddia edilen Daniel Amartey için yapılan teklif belli oldu. Siyah-beyazlılar 28 yaşındaki oyuncuya yıllık 2.5 milyon Euro önerdi. İşte son gelişmeler...BJK SPOR HABERLERİ

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 21.05.2023- 06:40